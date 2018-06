Die Sims 4: Jahreszeiten: Erweiterung mit Wetterveränderungen und saisonalen Aktivitäten für PC und Mac - 4Players.de

Electronic Arts und Maxis haben die Erweiterung Die Sims 4: Jahreszeiten für PC und Mac für 39,99 Euro veröffentlicht . Mit den Jahreszeiten können die Sims unterschiedliche Wetterbedingungen der vier Jahreszeiten erleben, saisonalen Aktivitäten nachgehen, ihre Häuser für die Feiertage schmücken und ihre Gärtnerkarriere vorantreiben. Die Wetterbedingungen beeinflussen die Entscheidungen, Beziehungen und täglichen Aktivitäten der Sims."Die Sims 4 Jahreszeiten bietet Spielern noch mehr Möglichkeiten, neue und spannende Geschichten in Die Sims 4 zu erzählen", erklärt Senior Producer Grant Rodiek. "Das Wetter und die wechselnden Jahreszeiten wirken sich auf verschiedenste Weise auf das Leben der Sims aus, sodass sie im Regenmantel im Frühlingsregen durch Pfützen springen, im Winter einen Rivalen mit Schnee bewerfen oder im Herbst süßen Honig ernten können. Es gibt jede Menge neues Gameplay, Herausforderungen und Möglichkeiten für neue Geschichten. Dies ist mein persönliches Lieblingspack, und das Team hatte großen Spaß bei der Entwicklung dieser von den Fans gewünschten Erweiterung. Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie die Spieler das Wetter in ihr Spiel integrieren werden."Der Publisher schreibt: "Neben Wetterveränderungen enthält Die Sims 4 Jahreszeiten einen neuen Kalender voller Festtage, die die Sims gemeinsam mit Freunden und Verwandten feiern können. Am Erntefest versammeln sie sich, um ein köstliches Festmahl zu genießen. Beim Winterfest sorgt Väterchen Frost höchstpersönlich für Festtagsstimmung. Nachdem die Sims das Neue Jahr eingeläutet haben, können sie sich auf eine romantische Verabredung am Liebestag freuen. In Die Sims 4 Jahreszeiten können Spieler auch ihre eigenen Feiertage für Sims erstellen und festlegen, wie sie diese feiern möchten – so sind die Sims das ganze Jahr über beschäftigt. Jede Jahreszeit hält außerdem besondere Aktivitäten bereit. Im Herbst laden Blätterhaufen zum Toben ein. Im Winter können die Sims in warmer Kleidung Pirouetten auf dem Eis drehen und heißen Kakao schlürfen. In der glühenden Sommerhitze schlüpfen sie in die neue Badekleidung und kühlen sich im Planschbecken ab. Im Frühling heißt es die Natur erkunden und Abzeichen verdienen. Wenn sich die Sims gerade einmal nicht vor dem Gewitter in Sicherheit bringen oder im Frühlingsregen planschen, können sie ihre Gärtnerkarriere vorantreiben, indem sie üppige Blumensträuße und Blumenarrangements binden oder als Blumendesigner die Stadt mit Blumen beliefern. Wissenschaftlich begabte Sims analysieren Pflanzen, verfassen Wissenschaftsberichte und erlangen als Botaniker Berühmtheit. Wenn es dem Spieler gelingt, die Talente seiner Sims erblühen zu lassen, werden neue Fähigkeiten, Outfits und praktische Objekte freigeschaltet."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer