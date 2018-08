Madden NFL 19: Trailer zum Story-Modus "Longshot 2" - 4Players.de

Electronic Arts hat einen Trailer zum Story-Modus des kommenden Sportspiels Madden NFL 19 veröffentlicht, der Inhalte und Spielszenen aus "Longshot 2" zeigt. "Longshot 2" ist, ähnlich wie die Geschichte um Alex Hunter bei FIFA 18 , eine direkte Fortsetzung von Madden NFL 18. Dabei etwas problematisch: Madden NFL 19 ist der erste Serienteil, der seit langer Zeit auch auf dem PC erscheint. Spielern unter DirectX fehlt also der erste Teil der Longshot-Erzählung aus dem letzten Jahr. Wie problematisch das sein wird, kann ab dem 10. August (heute) besichtigt werden - ab sofort steht Madden NFL 19 nämlich für PS4, Xbox One und PC in den Läden.Letztes aktuelles Video: Longshot 2 Homecoming