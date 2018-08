Madden NFL 19: Tödliche Schießerei bei Turnier in Jacksonville, Florida - 4Players.de

Malvero schrieb am 27.08.2018 um 13:12 Uhr

Im Lichte dieses Vorfalls merkt man wirklich, dass Amokläufe nicht an spezielle Umgebungen wie z. B. Schulen gebunden sind. Nicht, dass das nicht auch so klar gewesen wäre, aber diese Verdeutlichung ruft es einem irgendwie noch einmal klarer ins Gedächtnis: Man ist wirklich nirgendwo hundertprozentig sicher - Jetzt sind es nicht mehr nur Schulen und Einkaufszentren, sondern sogar Gaming-Veranstaltungen.

Alles in Allem wird wohl erneut und zum inzwischen 1.000.000-sten Mal eine USA-Waffenrechtsdebatte stattfinden, die so oder so wieder in der Versenkung verschwinden wird, die Opfer werden betrauert und innerhalb einer gewissen Zeit wird sich der Staub hinsichtlich dieses Themas wieder gelegt haben. Worauf danach dann fast schon gewartet werden kann, ist, dass Irgendwann irgendwo wieder der nächste Amoklauf gestartet wird und der Kreislauf beginnt von Neuem.

Diese so eisenhart verfestigte Eingesessenheit des flächendeckenden Waffenbesitzes in den USA ist ein astrein hausgemachtes Problem durch eine Gesetzeslage von vor drölfzig Jahren, die längst obsolet ist und durch eine nie erfolgte effektive Veränderung in der heutigen Zeit zu den Geistern geworden ist, die die USA riefen.