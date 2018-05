House Flipper: Marode Häuser auf Vordermann bringen und mit Gewinn verkaufen - 4Players.de

Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux) Screenshot - House Flipper (Linux)

Vor einigen Tagen ist mit House Flipper von Empyrean, PlayWay S.A. und Frozen District ein eher ungewöhnliches Spiel auf Steam für PC erschienen . In der Indie-Simulation ist man ein Ein-Personen-Renovierungsunternehmen und saniert im Alleingang marode bzw. verdreckte Häuser, um diese anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Das Spiel kostet 16,79 Euro und wurde von 1.935 Nutzern bei Steam mit "größtenteils positiv" bewertet (79 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv").Die Entwickler schreiben: "Dir steht eine Vielzahl an verschiedenen Werkzeugen und Bauteilen zur Verfügung. Nutze sie, um zu hämmern, zu bohren und Teile miteinander zu verbinden. Mache alles, was nötig ist, um zu reparieren, aufzupeppen oder zu reinigen. Experimentiere mit Interierus und Deko-Stilen, die dir gefallen. Dekoriere und möbliere die Räume mit hunderten einzigartiger Gegenstände, aus denen du frei wählen kannst. Drücke deinen Charakter aus!"Letztes aktuelles Video: Trailer