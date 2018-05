Omnibion War: 3D-Weltraum-Shooter im Star-Fox-Stil angekündigt - 4Players.de

Der unabhängige chilenischen Entwickler Crazy Bullet Studio und Publisher 1C Company haben den 3D-Weltraum-Shooter Omnibion War für Windows PC angekündigt . Die an Star Fox erinnernde Sci-Fi-Ballerei soll schon bald über Steam und andere Download-Plattformen erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "5 Jahre sind seit dem Sieg der Koalition der Vereinigten Kolonien über die Omnigans vergangen. Aber nun wird die zerbrechliche Zeit des Friedens und Wohlstands wieder einmal gestört. Die Höllenhunde, frühere Verbündete der Koalition, bringen Chaos und Verwüstung über die Galaxis. Und sie werden vor nichts zurückschrecken, um das Omnibion in ihre Gewalt zu bringen – ein mächtiges und uraltes Artefakt, das von den Omnigans erschaffen wurde.

Nutze die Transformations-Möglichkeiten deines A.A.V.G. (Automatische Artillerie mit Variabler Geometrie)

Schalte Tausende von Feinden und mächtige Bossgegner aus, sowohl im Weltraum als auch auf verschiedenen Planetenoberflächen

Schließe zahlreiche unterschiedliche Missionsziele ab: Beschützen, Zerstören, Retten u. v. m.

Sammle Erfahrungspunkte, um auf neue Waffen, Upgrades und Spezialangriffe zugreifen zu können

Genieße die Retro-Stimmung in den beiden Spielmodi – Rail-Shooter und freier Flug"

Werde zu Jaeden, dem Pilotenass des ausgelöschten 'Ikarus'-Kommandos, und schnall dich an, während du wieder einmal die riesigen Maschinen des A.A.V.G. hochfährst. Seine enorme Feuerkraft und die Möglichkeit, sich schnell von einem Raumschiff in einen fliegenden Mech zu verwandeln, machen es zur mächtigsten und fortschrittlichsten Waffe der Menschheit. Entfessele sein gesamtes zerstörerisches Potenzial und stell deine Pilotenkünste in verschiedenen Teilen der Galaxis gegen die angreifenden Horden der Höllenhunde auf die Probe. Verschiedene Missionsziele führen dich in die Leere des Weltraums, durch Lavawüsten oder in die Unterwasserwelten weit entfernter Planeten. Lade deine Waffen und rüste deinen Mech auf, während du dafür kämpfst, die Galaxis ein für alle Mal zu retten!Features