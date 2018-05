Razer: Arcade Fighting Sticks zu DragonBall FighterZ für 240 Euro angekündigt - 4Players.de

"10 Sanwa Denshi-Buttons in Turnierqualität

Echter Sanwa-Joystick mit Kugelknauf

Einfach per Knopfdruck zu öffnendes Gehäuse

Schneller Zugriff auf die Staufächer für Modding

Wabenstrukturiertes Gehäuse im Inneren zum schnellen Anbringen von Schrauben

Stauraum für alternativen tränenförmigen Joystickknauf (nicht im Lieferumfang enthalten) und mehr

3m langes abnehmbares USB-Kabel für eine sichere Verbindung

Schraubendreher fürs Modding im Lieferumfang enthalten"

Razer hat in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment und Shueisha / Toei Animation einen Arcade-Fighting-Stick zu DragonBall FighterZ für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt . Der Arcade Stick auf Basis des "Razer Atrox Arcade Sticks" (Xbox One) und des "Razer Panthera Arcade Sticks" (PS4) soll im Frühling 2018 für 239,99 Euro erscheinen.Der Hersteller erklärt: "Die Gehäusedesigns des Razer Atrox Arcade Stick für Xbox One und des Razer Panthera Arcade Stick für PlayStation 4 sind mit Dragon Ball FighterZ Artworks versehen und orientieren sich an der bekannten Marke (...) Die Arcade Fighting Sticks wurden von einigen der weltweit besten eSportlern getestet und sind individuell anpassbar, um sowohl Moddern als auch Turnierspielern gerecht zu werden. Beide Arcade Sticks sind ausgestattet mit Sanwa-Hardwarekomponenten (...) dazu zählen zehn Buttons und ein 8-Wege-Joystick. Die Sticks sind anpassbar, damit jeder Spieler seine individuelle Konfiguration wählen und so an seinen Spielstil anpassen kann. Im Inneren der Arcade Sticks befinden sich Staufächer zur Aufbewahrung des mitgelieferten, abnehmbaren Kabels mit Schraubverschluss und des Schraubendrehers. Außerdem ist Platz für zwei Zusatztasten. Darüber hinaus bietet der Razer Panthera einen Tournament Gaming Mode zum Deaktivieren bestimmter Buttons und ist kompatibel mit einer Vielzahl von bekannten Kampfspielen."Produkteigenschaften (laut Razer):