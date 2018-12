Razer: Turret: Tastatur/Maus-Kombination für Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC) Screenshot - Razer (PC)

Razer Mechanical Switches mit 50g Betätigungspunkt

80 Millionen Anschläge

Xbox Dynamic Lighting

Razer Chroma mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen

Kompaktes Layout

Ergonomische Handballenablage

Mittelhohe Keycaps

Razer Synapse kompatibel

10-Key Roll-Over mit Anti-Ghosting

Kompatibel mit PC und Xbox One

Programmiere Tasten mit On-the-fly Makro-Aufnahme (nur PC)

Gaming-Modus (nur PC)

Ungefähre Maße: 194 mm (Länge) X 390 mm (Breite) X 36,93 mm (Höhe)

Ungefähres Maße (erweitert): 194 mm (Länge) X 600 mm (Breite) X 36,93 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht: 1860 g

Kabellänge: 2 m

Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden mit Standard-Beleuchtung; bis zu 43 Stunden ohne Beleuchtung



Razer 5G Advanced Optical Sensor mit 16.000 DPI

Bis zu 450 (IPS) / 50 G Beschleunigung

7 Hyperesponse Buttons

Razer Mechanical Mouse Switches mit 50 Klicks Lebensspanne

Taktiles Scrollrad auf Gaming-Niveau

Ergonomisches Rechtshänder-Design

Xbox Dynamic Lighting

Razer Chroma mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen

Hybrid On-Board Memory und Cloud Storage

Razer Synapse kompatibel

Kompatibel mit PC und Xbox One

Ungefähre Maße: 125,70 mm (Länge) X 70 mm (Breite) X 43,20 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht (ohne Kabel): 106 g

Aufladekabel: 0,15 m

USB Kabellänge: 2,10 m

Akkulaufzeit: bis zu 30 Stunden mit Standard-Beleuchtung; bis zu 50 Stunden ohne Beleuchtung

Razer hat die von Microsoft angekündigte Tastatur/Maus-Kombination für die Xbox One nun offiziell präsentiert. Die kabellose Tastatur/Maus-Kombination heißt "Razer Turret" und kann für 249,99 Dollar im US-Layout im Microsoft Store vorbestellt werden, vorerst allerdings nur in Nordamerika. Als Liefertermin wird Ende März 2019 genannt. Ein Veröffentlichungstermin für Europa wurde nicht erwähnt. Razer Turret ist auch kompatibel mit dem PC (Windows 10)."Wir sind unglaublich stolz auf diese exklusive Partnerschaft mit Microsoft", so Min-Liang Tan, Razer-Mitgründer und CEO. "Mit Razer Turret for Xbox One bringen wir das beste Spielerlebnis mit Tastatur und Maus auf die Xbox One, mit an Bord sind Beleuchtung und Spieleintegration."Die Tastatur verfügt über mechanische Razer-Switches (Lebensspanne von 80 Millionen Tastenanschlägen). Über eine Xbox-Taste lässt sich das Xbox-One-Dashboard aufrufen. Die Maus basiert auf der Razer Mamba Wireless Gaming-Maus. Das Mauspad versteckt sich unterhalb der Tastatur und kann beim Benutzen erweitert werden, während es beim Aufladen verstaut wird. Die kabellose 2,4 GHz-Verbindung wird über einen Dongle für Tastatur und Maus realisiert. Es folgen die Produkteigenschaften laut Hersteller.