Workers & Resources: Soviet Republic: Aufbau-Strategie nach Tycoon-Vorbild in einem kommunistischen Land - 4Players.de

Die slowakischen Entwickler von Air Missions: Hind, Foosball: World Tour und Air Conflicts (3Division) haben mit Workers & Resources: Soviet Republic ein Aufbau-Strategiespiel nach Tycoon-Vorbild angekündigt. In dem Spiel, das in einem imaginären kommunistischen Land in Osteuropa angesiedelt ist (Zeitraum 1960 bis 1990), muss man eine eigene Republik aufbauen und ein armes Land in eine reiche industrielle Supermacht verwandeln.Man soll dabei alle Aspekte einer Planwirtschaft (Bergbau, Produktionsgüter, Gebäudebau, Investitionen, Bürger) verwalten und eigene Industriekomplexe mit Be- und Entladestationen, Lagern sowie die notwendige Infrastruktur (Eisenbahnen, Förderbänder und Pipelines) bauen können. Ressourcen und Waren wird man an westliche Länder oder andere sowjetische Länder verkaufen können. Manche Waren lassen sich zudem auf ausländischen Märkten einkaufen. Ein dynamischer Marktplatz mit schwankenden Preisen ist angedacht. Workers & Resources: Soviet Republic soll im Laufe des Jahres als Early-Access-Titel erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung