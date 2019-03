Workers & Resources: Soviet Republic: Kommunistische Aufbau-Strategie startet in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC) Screenshot - Workers & Resources: Soviet Republic (PC)

Das slowakische Indie-Studio 3Division (u. a. Air Missions: Hind Air Conflicts ) wird sein historisches Aufbau-Strategiespiel Workers & Resources: Soviet Republic am 15. März 2019 in den Early Access auf Steam schicken, wo es in ein bis zwei Jahren zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Die Macher schreiben: "Workers & Resources: ist das ultimative Echtzeit Stadtbauer-Tycoon-Spiel in Sowjet-Stil. Bauen Sie Ihre eigene Republik auf und verwandeln Sie ein armes Land in eine reiche, industrielle Supermacht!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum bevorstehenden Early-Access-Start:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer