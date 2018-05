Robothorium: Taktischer Aufstand gegen die Menschen im Early Access - 4Players.de

Wer nach Detroit: Become Human Lust auf den Kampf gegen die Menschheit bekommen hat, könnte bei Robothorium fündig werden. Im rundenbasierten Taktikspiel probt man in der Rolle der Maschinen den Aufstand, der allem Anschein nach ziemlich gewaltsam ablaufen dürfte. Das Spiel von Goblinz Studio startet am 7. Juni in Steams Early Access und soll auch Roguelike-Elemente mitbringen.