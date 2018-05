S.O.N: Erste Spielszenen aus dem psychologischen Survival-Horrortrip - 4Players.de

Am 2. Juni 2018 wollen die RedG Studios ihr Survial-Horrorspiel S.O.N der Öffentlichkeit präsentieren, wie ein entsprechender Countdown auf ihrer Homepage verrät. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon jetzt, denn zusammen mit Sony hat man ein kurzes Video mit ersten Spielszenen (siehe unten) aus dem PS4-exklusiven Überlebenskampf veröffentlicht.

S.O.N wird als psychologisches Survival-Horrorspiel beschrieben, in dem man in der Rolle von Robert Alderson in den Wäldern Pennsylvanias nach seinem verschwundenen Sohn Jay sucht. Versprochen wird eine Welt, in der man sich seinen Ängsten und Dämonen stellen müsse.

Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer