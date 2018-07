S.O.N: Bewegte Bilder aus einem Horrorhaus in Pennsylvania - 4Players.de

Viel ist zu dem Horrortrip S.O.N noch nicht bekannt, doch Entwickler RedG Studios hat in einem zweiten Video (siehe unten) weitere Eindrücke aus dem PS4-exklusiven Spiel veröffentlicht. Darin sind Aufnahmen aus dem Jahr 1996 zu sehen, gefilmt offenbar in Pennsylvania von einem Vater auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter.Das eigentlichen Abenteuer spielt in der heutigen Zeit und man ist ebenfalls als Vater unterwegs - als Robert Alderson auf der Suche nach seinem verschwundenen Sohn. Auch er wurde offenbar nach Pennsylvania entführt, in einen fiktiven Wald namens Clarencaster, wo 2018 648 Menschen verschwunden sind, von denen lediglich 22 Leichen geborgen wurden. Alderson selbst ist arbeitslos und ertränkt seine "Dämonen" im Alkohol, so die offizielle Webseite Erscheinen soll S.O.N am 11. Dezember dieses Jahres auf PlayStation 4. Von einer Veröffentlichung auf anderen Plattformen war bislang nicht die Rede.Letztes aktuelles Video: Video aus einem Horrorhaus