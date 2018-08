World War 3: Trailer zeigt aktuelle Spielszenen aus dem Online-Shooter - 4Players.de

Screenshot - World War 3 (PC) Screenshot - World War 3 (PC)

Die polnischen Entwickler von The Farm 51 haben anlässlich der gamescom in Köln einen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus World War 3 für den PC veröffentlicht (siehe unten). Der Online-Shooter soll im Herbst 2018 in den Early Access auf Steam starten und dort zusammen mit der Community in zwölf bis 15 Monaten zur Marktreife gebracht werden.Der "moderne Militär-Shooter" wird im Warzone-Spielmodus groß angelegte Schlachten mit Infanterie, gepanzerten Fahrzeugen und Drohnen bieten. Der Recon-Modus wird als Battle-Royale-Variante in Kleingruppen beschrieben. Die Gruppen müssen ein bestimmtes Ziel im feindlichen Gelände sichern. Teamplay-Fokus, nationale Streitkräfte, reale Schauplätze, "volle Körperwahrnehmung", ein vielseitiges Anpassungssystem, ein robustes ballistisches System, fortschrittliche Rüstungen und "lebensechte Waffen" sind geplant.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen-Trailer