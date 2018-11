World War 3: Early-Access-Update mit Team-Deathmatch-Modus und vielen Verbesserungen verfügbar - 4Players.de

Für World War 3 (Early Access) ist ein großes Update auf Version 0.2 veröffentlicht worden. Es umfasst einen Team-Deathmatch-Modus, in dem zwei Teams mit jeweils zehn Spielern gegeneinander antreten können - inklusive neuem Spawn-System. Gekämpft wird in einem Einkaufszentrum in Warschau (Tag oder Nacht).Neu sind ebenfalls der IFV Boxer (deutsches Fahrzeug), das MSBS BP (Sturmgewehr aus Polen), eine russische Guerilla-Uniform und weitere Anpassungsgegenstände für die Soldaten. Außerdem versprechen die Entwickler bessere Performance, neue Master-Server, kürzere Ladezeiten, Verbesserungen bei den Animationen, ein neues Authentifizierungssystem und ein neues Fortschrittssystem ( zum Change-Log ).Darüber hinaus hat Farm 51 einen ausführlichen Fahrplan für zukünftige Updates veröffentlicht. Geplant sind weitere Spielmodi, Karten, Waffen, Fahrzeuge, Fraktionen, Übersetzungen sowie ein neues Bewegungssystem. Die Roadmap findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Early Access Release Trailer