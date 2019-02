Für die Early-Access-Version von World War 3 ist das Update 0.4 erschienen. Mit dem Update kommt der Server-Browser ins Spiel, mit dem es einfacher sein soll, Partien mit Freunden zu finden und ihnen beizutreten. Darüber hinaus haben die Entwickler die Bewegungen, die Animationen der Soldaten und das Rüstungsdurchschlagsystem für kleine Kaliber verbessert. Auch die Soundeffekte wurden optimiert.Neu sind ebenfalls die Team-Deathmatch-Karte "Moscow Senate", die Waffe "DMG Nine-Milli", ein Buggy als Fahrzeug, das Resistance-Outfit und ein Schalldämpfer für Pistolen. Weitere Details zu den Balance-Anpassungen findet ihr im Change-Log . Den Early-Access-Entwicklungsplan könnt ihr hier einsehen.Last but not least stellte The Farm 51 im Forum klar, dass die Entwicklung von Chernobylite keinen negativen Einfluss auf World of War 3 haben wird.Letztes aktuelles Video: TDM Moscow Trailer