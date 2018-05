Lego DC Super-Villains: Superschurken aus der 'Legion of Doom' müssen die Welt retten - 4Players.de

Screenshot - Lego DC Super-Villains (PC) Screenshot - Lego DC Super-Villains (PC) Screenshot - Lego DC Super-Villains (PC) Screenshot - Lego DC Super-Villains (PC) Screenshot - Lego DC Super-Villains (PC)

Die Gerüchte haben sich bestätigt : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment haben LEGO DC Super-Villains angekündigt. Es wird ab dem 18. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich sein.Abgesehen davon, dass die Schurken diesmal die Hauptrolle spielen, kann man einen eigenen DC-Superschurken erstellen, mit dem sich das ganze Spiel spielen lässt. In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und hat den Schutz der Erde einer neuen Heldentruppe aus einem Paralleluniversum überlassen, die sich selbst das 'Justice Syndicate' nennt. Renommierte DC-Superschurken aus der 'Legion of Doom' finden heraus, dass diese neuen Helden vielleicht nicht die Helden sind, für die sie sich ausgeben. Die anpassbaren Superschurken-Charaktere eines jeden Spielers übernehmen das Kommando. Dieses Team von Außenseiter-Kriminellen muss sich zusammenschließen, um die bösen Absichten der Inkognito-Fremden aufzudecken und zu vereiteln. Im Verlauf des Spiels werden Spieler neue Fähigkeiten und Kräfte freischalten und ihren Charakter weiterhin anpassen, um sich der Bedrohung zu stellen. Ein lokaler Co-Op-Modus für zwei Spieler (Story-Modus) ist dabei."LEGO DC Super-Villains bietet den Spielern eine unterhaltsame und humorvolle Möglichkeit, jede Menge Unfug anzustellen, indem sie die bösen Kräfte und lustigen Fähigkeiten ihrer DC-Superschurken entfesseln", sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games. "Mit noch nie zuvor dagewesenen Anpassungsoptionen können Spieler ihre Charaktere zu Beginn der Geschichte kreieren und einstellen, sowie im Verlauf des bislang lustigsten LEGO Spiels neue Kräfte und Fähigkeiten freischalten.""Die originelle Geschichte von LEGO DC Super-Villains stellt das DC-Universum auf den Kopf, da sich Spieler in einem unvergesslichen Abenteuer mit denkwürdigen Schurken an namhafte DC-Schauplätze begeben", so Ames Kirshen, Vizepräsident, Interactive & Animation, DC Entertainment. "DCs Charakteraufgebot an legendären Superschurken ist einzigartig und die Fans werden es lieben, sich mit Joker, Harley Quinn, Lex Luthor und einer Reihe anderer Schurken zusammenzuschließen, um die Welt vor einem größerem Übel zu retten.""LEGO DC Super-Villains bietet den Spielern eine neue Möglichkeit, mit einer Prise unbeschwertem, schurkischem Unfug als ihre Lieblingscharaktere aus dem DC-Universum zu spielen", sagt Sean McEvoy, Vizepräsident Digitale Spiele, The LEGO Group. "Es wird den Spielern gefallen, das umfangreiche DC-Universum auf eine Weise zu erforschen, die nur ein LEGO Spiel bieten kann."Eine Deluxe-Edition des Spiels (nur digital erhältlich), welche die Inhalte des Hauptspiels, den Season Pass, das Justice League Dunkles DLC-Charakter-Paket sowie frühzeitigen Zugriff auf das DC Super-Villains: TV-Serie DLC-Charakter-Paket enthält, kann ab sofort vorbestellt werden. Die Retail-Version enthält zudem in limitierter Auflage das DC Super-Heroes TV-Serie DLC-Charakter-Paket.Letztes aktuelles Video: Ankündigung