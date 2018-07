Lego DC Super-Villains: Trailer zeigt die Charakter-Erstellung - 4Players.de

Vor dem offiziellen Start der Comic-Con 2018 in San Diego zeigen Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment einen Trailer zur Charakter-Erstellung in LEGO DC Super-Villains . Das Video demonstriert, wie die Spieler ihren eigenen DC-Superschurken erstellen können. Der Charakter eines Spielers wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer "kultigen Vielfalt" an Schurken zusammen. LEGO DC Super-Villains wird ab dem 18. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich sein.In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und hat den Schutz der Erde einer neuen Heldentruppe aus einem Paralleluniversum überlassen, die sich selbst das 'Justice Syndicate' nennt. Renommierte DC-Superschurken aus der 'Legion of Doom' finden heraus, dass diese neuen Helden vielleicht nicht die Helden sind, für die sie sich ausgeben. Die anpassbaren Superschurken-Charaktere eines jeden Spielers übernehmen das Kommando. Dieses Team von Außenseiter-Kriminellen muss sich zusammenschließen, um die bösen Absichten der Inkognito-Fremden aufzudecken und zu vereiteln. Im Verlauf des Spiels werden Spieler neue Fähigkeiten und Kräfte freischalten und ihren Charakter weiterhin anpassen, um sich der Bedrohung zu stellen. Ein lokaler Co-Op-Modus für zwei Spieler (Story-Modus) ist dabei.Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung