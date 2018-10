Lego DC Super-Villains: Comic-Schurke Darkseid wird vorgestellt - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The Lego Group und DC Entertainment haben ein neues Video zu Lego DC Super-Villains veröffentlicht (siehe unten). Darin wird Langzeit-Nemesis Darkseid (in der englischen Tonspur des Spiels synchronisiert von Michael Ironside) ins Rampenlicht gerückt, der auf Joker, Harley Quinn, Lex Luthor und zahllose andere Bösewichte trifft und mit ihnen um die Herrschaft über den Planeten kämpft.Neben Ironside umfasst die englische Tonspur weitere namhafte Synchronsprecher wie Mark Hamill (Joker), Kevin Conroy (Batman), Fred Tatasciore (Clayface, Doomsday, Killer Croc), Gina Torres (Superwoman), Brandon Routh (Shazam), Gilbert Gottfried (Mister Mxyzptlk), Mark Rolston (Deathstroke), Scott Porter (Aquaman), Julie Nathanson (Silver Banshee), Michael Rosenbaum (Flash), Tara Strong (Harley Quinn), C. Thomas Howell (Reverse-Flash), Cissy Jones (Lois Lane), Clancy Brown (Lex Luthor), Wally Wingert (Riddler), Tasia Valenza (Poison Ivy), Tom Kane (Commissioner Gordon), Lex Lang (Deathstorm), Travis Willingham (Superman), JB Blanc (Pinguin, Ra's al Ghul) oder Eric Bauza (Mr. Freeze).Lego DC Super-Villains ist das erste Lego-Spiel, das den Spieler in ein Abenteuer der Schurken versetzt und die Gelegenheit gibt, einen eigenen DC-Superschurken zu erstellen und im gesamten Spiel zu spielen. Der eigene Charakter wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer Vielfalt an Schurken zusammen, um eine in Zusammenarbeit mit DC geschriebe Story zu erleben. Der Startschuss fällt am 18. Oktober 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.Letztes aktuelles Video: Darkseid Trailer