Lego DC Super-Villains: Trailer zum Verkaufsstart am 18. Oktober - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment wollen mit dem folgenden Launch-Trailer auf den Verkaufsstart von LEGO DC Super-Villains einstimmen."In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden. Somit ist der Schutz der Erde einer Gruppe neuer Helden aus einem Paralleluniversum überlassen, die sich selbst als 'Justice Syndicate' bezeichnen. Allerdings finden legendäre DC-Superschurken wie The Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost und zahllose andere schnell heraus, dass das Justice Syndicate nicht so heldenhaft sein könnte, wie sie es vorgibt. Angeführt von den individuellen Superschurken der Spieler müssen sich die Gesetzesbrecher verbünden, um die falschen Superhelden aufzuhalten und die Welt zu retten ... damit sie sie endlich selbst beherrschen können."Zum ersten Mal in einem LEGO-Titel haben die Spieler die Möglichkeit, einen eigenen Charakter bzw. Superschurken mit einer eigenen Superkraft zu erstellen. LEGO DC Super-Villains erscheint am 18. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer