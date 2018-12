Lego DC Super-Villains: Zwei Downloadinhalte mit Aquaman stehen an - 4Players.de

Zwei Aquaman-Erweiterungen werden am 4. Dezember 2018 und am 8. Januar 2019 für Lego DC Super-Villains erscheinen. Beide Aquaman Movie-Packs sind im Season Pass (14,99 Euro) enthalten. Spieler, die die Aquaman-Filmpakete (ohne Season Pass) einzeln kaufen möchten, können sie ab 8. Januar 2019 in einem Doppelpack für 5,99 Euro erwerben. Der Aquaman-Kinofilm von Warner Bros. Pictures wird am 20. Dezember 2018 in die deutschen Kinos kommen.Die Aquaman-Filmpakete geben Spielern die Möglichkeit, die Kontrolle über Aquaman und Mera im Unterwasserkönigreich von Atlantis zu übernehmen. Es liegt an ihnen, ihr Volk gegen Aquamans Bruder Orm anzuführen, der die Sieben Königreiche gegen die Welt an der Oberfläche vereinen will.Das erste Paket fügt die neuen spielbaren Charaktere Aquaman (Gladiator), Black Manta (Film), Mera, Orm (Gladiator), King Nereus und Queen Atlanna hinzu. Das zweite Paket ergänzt das Aufgebot um die neuen spielbaren Charaktere Aquaman (Film), Vulko, Trench Creature, Murk, Brine King und Orm (Film).Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten