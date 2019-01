Lego DC Super-Villains: Zweites Aquaman-Filmpaket verfügbar - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat das zweite Aquaman-Filmpaket für Lego DC Super-Villains veröffentlicht. Die herunterladbaren Movie-Packs fügen Level und DC-Charaktere hinzu, die auf dem Film Aquaman von Warner Bros. Pictures basieren.Die beiden Aquaman Movie-Packs sind im Season Pass enthalten, der Teil der Lego DC Super-Villains Deluxe-Edition ist - oder einzeln für 14,99 Euro erworben werden kann. Spieler, die nur die beiden Aquaman-Filmpakete kaufen möchten, können diese für 5,99 Euro erwerben."Die actionreichen Aquaman-Filmpakete geben Spielern die Möglichkeit, die Kontrolle über das legendäre DC-Paar Aquaman und Mera im Unterwasserkönigreich von Atlantis zu übernehmen. Es liegt an ihnen, ihr Volk gegen Aquamans Bruder Orm anzuführen, der die Sieben Königreiche gegen die Welt an der Oberfläche vereinen will. Die Pakete erweitern das bereits große Charakteraufgebot des Hauptspiels von über 150 DC-Charakteren. Aquaman Movie-Pack Teil 2 fügt die neuen spielbaren Charaktere Aquaman (Film), Vulko, Trench Creature, Murk, Brine King und Orm (Film) hinzu. Aquaman Movie-Pack Teil 1 fügt die neuen spielbaren Charaktere Aquaman (Gladiator), Black Manta (Film), Mera, Orm (Gladiator), King Nereus und Queen Atlanna hinzu."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten