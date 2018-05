Fallout 76: Entwicklung angekündigt; Teaser-Trailer steht bereit; Details auf der E3; Gerücht: Online-Spiel - 4Players.de

Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC)

"When the fighting has stopped, and the fallout has settled..."



“#Fallout76 - the newest game from Bethesda Game Studios. See more at the #BE3 Showcase – June 10th @ 6:30pm PT pic.twitter.com/wKeIq66tzR — Fallout (@Fallout) 30. Mai 2018

Die Bethesda Game Studios haben im Anschluss an einen 24-stündigen Livestream bei Twitch die Entwicklung von Fallout 76 offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Weitere Details wurden nicht genannt. Mehr Einblicke soll es bei der diesjährigen "E3 Showcase" von Bethesda geben (11. Juni um 3:30 Uhr). Von Bethesda heißt es lediglich: "Schaut euch den offiziellen Teaser-Trailer zu Fallout 76 an, dem neuesten Projekt der preisgekrönten Bethesda Game Studios." Kotaku will in Erfahrung gebracht haben, dass Fallout 76 eine Form von "Online-Spiel" sein soll. Es wird sowohl von Bethesda Game Studios in Maryland als auch von der Niederlassung in Austin (ehemals Battlecry Studios) entwickelt werden. Diese Gerüchte wurden bisher nicht bestätigt.