Fallout 76: Entwicklung angekündigt; Teaser steht bereit; Gerücht: Online-Survival-Rollenspiel mit Story - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. Mai 2018, 20:37 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. Mai 2018, 16:07 Uhr:

"When the fighting has stopped, and the fallout has settled..."



"#Fallout76 - the newest game from Bethesda Game Studios. See more at the #BE3 Showcase – June 10th @ 6:30pm PT

Fallout 76 soll ein Online-Survival-Rollenspiel à la DayZ oder Rust sein, berichtet Kotaku basierend auf Aussagen von drei (anonymen) Personen, die mit dem Thema vertraut sein sollen. Das Spiel war ursprünglich ein Multiplayer-Prototyp von Fallout 4, der sich mit der Zeit aber weiterentwickelt hat.Fallout 76 soll Basisbau (wie in Fallout 4) und andere Überlebensmechaniken bieten. Eine Quelle meinte, dass sich der Spielablauf durchaus verändern könne, da der Titel als Game As A Service gedacht sei, aber die Grundlage sei das Online-Survival-Rollenspiel. Story und Quests wie in anderen Spielen von den Bethesda Game Studios soll es aber weiterhin geben. Es ist demnach keine storylose Sandbox.Da der mehrfach in der Fallout-Geschichte erwähnte Vault 76 bereits zwanzig Jahre nach dem Nuklearkrieg geöffnet werden sollte, dürften die Bunker-Bewohner diesmal ein deutlich weniger erschlossenes und besiedeltes Areal als in Fallout 3 oder Fallout 4 vorfinden. Der Satz "When the fighting is stopped, and the fallout has settled, you must rebuild" (des Sprechers im Teaser-Trailer) deutet ebenfalls in Richtung Aufbau und Überleben.Die Bethesda Game Studios haben im Anschluss an einen 24-stündigen Livestream bei Twitch die Entwicklung von Fallout 76 offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Weitere Details wurden nicht genannt. Mehr Einblicke soll es bei der diesjährigen "E3 Showcase" von Bethesda geben (11. Juni um 3:30 Uhr). Von Bethesda heißt es lediglich: "Schaut euch den offiziellen Teaser-Trailer zu Fallout 76 an, dem neuesten Projekt der preisgekrönten Bethesda Game Studios." Kotaku will in Erfahrung gebracht haben, dass Fallout 76 eine Form von "Online-Spiel" sein soll. Es wird sowohl von Bethesda Game Studios in Maryland als auch von der Niederlassung in Austin (ehemals Battlecry Studios) entwickelt werden. Diese Gerüchte wurden bisher nicht bestätigt.