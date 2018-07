Fallout 76: Mit Schnellreise-System und PvP-Unsterblichkeit bis Level 5; private Server erst nach Launch - 4Players.de

In einem Interview mit Multiplayer.it (via PC Gamer ) gab Todd Howard, Game Director und Executive Producer der Bethesda Game Studios, zu Protokoll, dass Fallout 76 ein nicht näher spezifiziertes Schnellreise-System besitzen wird. In einer Welt, die viermal so groß wie die von Fallout 4 sein soll, sicher für viele eine willkommene Unterstützung.