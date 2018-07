Fallout 76: "Charity-Cover" von Country Roads jetzt auf iTunes erhältlich - 4Players.de

Passend zum Unabhängigkeitstag in den USA steht mittlerweile die Cover-Version des Klassikers Country Roads von John Denver bei iTunes zur Verfügung. Die Version, für die Copilot Music and Sound verantwortlich zeichnet, wurde bereits in ersten Trailern und bei der Enthüllung verwendet. Wie PC Gamer meldet, beträgt der Preis für den Song lediglich einen Dollar. Bethesda will sämtliche Einnahmen, mindestens aber 100.000 Dollar für wohltätige Zwecke spenden - in diesem Fall der Organisation Habitat for Humanity Fallout 76 soll am 14. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bethesda Game Studios und Todd Howard haben bei der detaillierteren Vorstellung auf der E3 vor allem mit ihren Plänen für die Online-Komponente überrascht Letztes aktuelles Video: E3 2018 Vorstellungs-Trailer