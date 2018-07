Fallout 76: Kleines Info-Update zur geplanten Beta - 4Players.de

Die Bethesda Game Studios haben in ihrem Forum ein kleines Update zur Beta bzw. B.E.T.A. gegeben, die im Oktober starten soll. Teilnahmeberechtigt sind demnach nur Leute, die das Spiel bei bestimmten Händlern vorbestellt haben. Zunächst will man die Anzahl der Spieler noch klein halten, nach und nach aber immer mehr Vorbesteller den Zugang zur postapokalyptischen Welt gewähren. Zentrale Fragen rund um die Beta werden in einer FAQ-Sektion beantwortet.Viele andere dagegen nicht: Laut Community Administrator Jurassica liegt das schlichtweg daran, dass derzeit weiter an vielen Baustellen geschraubt wird. Dadurch ist es nicht möglich, konkrete Informationen in Bezug auf manche Fragen herauszugeben. Das dürfte sich auf der QuakeCon ändern, wo ausgewählte Fragen der Community in einem Panel beantwortet werden sollen . Von daher wird dazu aufgerufen, ruhig weiter nachzubohren und das Team bei Reddit, Facebook, Twitter oder Instagram mit Fragen zu bombardieren. Wer nicht persönlich in Dallas vor Ort sein kann, darf sich außerdem darüber freuen, dass die Veranstaltung bei einem Livestream bei Mixer übertragen werden soll.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Vorstellungs-Trailer