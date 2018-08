Fallout 76: PC-Version wird zum Verkaufsstart via Bethesda.net und nicht via Steam vertrieben - 4Players.de

Die PC-Version von Fallout 76 wird zum Verkaufsstart am 14. November 2018 ausschließlich via Bethesda.net (hauseigene digitale Vertriebsplattform/Launcher von Bethesda) zur Verfügung stehen und nicht bei Steam erhältlich sein, dies bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber PC Gamer . Diese Angabe bezieht sich auf den geplanten Betatest und die Veröffentlichung der Vollversion. Ob Steam später noch bedient wird, ist unklar. Schon Fallout Shelter startete auf PC zunächst via Bethesda.net (Juli 2016). Die Steam-Version folgte dann im März 2017 - ähnlich war es bei The Elder Scrolls: Legends Im FAQ-Bereich schreibt der Publisher zur B.E.T.A. (Belastungs-Ersttest-Anwendung): "Die B.E.T.A. und das Spiel selbst werden für Xbox One, PlayStation 4 und PC (nur via Bethesda.net) erhältlich sein. Schauen Sie regelmäßig hier und bei @Fallout auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei, um das exakte Datum zu erfahren. Bitte beachten Sie, dass die B.E.T.A. zuerst für Xbox One erscheint und erst dann für die anderen Plattformen. (...) Nach unserem aktuellen Plan wird die B.E.T.A. das vollständige Spiel enthalten und sämtliche Fortschritte werden in die Vollversion übernommen. Wir hoffen, Sie im Ödland zu sehen!"Letztes aktuelles Video: E3 2018 Vorstellungs-Trailer