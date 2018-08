Fallout 76: Inon Zur komponiert Soundtrack für das Online-Rollenspiel - 4Players.de

Der Komponist Inon Zur wird auch für den Soundtrack des Online-Survival-Rollenspiels Fallout 76 verantwortlich zeichnen. Das hat Bethesda gegenüber Variety bestätigt. Die Endzeit-Welt ist für Zur keine Unbekannte: Schon für Fallout 3, die Erweiterung Fallout: New Vegas, Fallout 4 und den Ableger Fallout Tactics: Brotherhood of Steel schrieb er die Musik."Durch die Inspiration von Game Director Todd Howard und einer engen Zusammenarbeit mit Audio Director Mark Lampert habe ich einen anspruchsvollen und emotionalen Soundtrack erschaffen, der den Spieler auf eine völlig neue Reise mitnimmt", so Zur. "Um die Erfahrung noch epischer zu gestalten, haben wir das Budapest Film Orchestra für die Aufführung und Aufnahme der Musik verpflichtet, zusammen mit dem großartigen Lyris String Quartet. Ich glaube, das ist einer meiner bisher einzigartigsten Soundtracks und ich kann es kaum erwarten, ihn mit allen zu teilen."Ein bisschen wird man sich allerdings noch gedulden müssen: Fallout 76 erscheint am 14. November für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Vorstellungs-Trailer