Fallout 76: SPECIAL-System, Fertigkeiten, Perks als Sammelkarten und Mutationen - 4Players.de

Am zweiten Tag der QuakeCon 2018 fand ein Panel zu Fallout 76 mit den Entwicklern statt. Dabei stellten Todd Howard, Chris Meyer und Jeff Gardiner das auf Sammelkarten basierende Skill-System des postapokalyptischen Survival-Rollenspiels vor.Wie in den vorherigen Fallout-Spielen dreht sich alles um das SPECIAL-System (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, und Luck bzw. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück) - nur diesmal mit einigen Änderungen. Bei jedem Level-Up bis Stufe 50 erhält man einen SPECIAL-Punkt und kann sich danach eine Perk-Karte auswählen, die einen bestimmten Vorteil/Buff aus diesem SPECIAL-Bereich gewährt. Es soll Hunderte von Buffs geben. Beispiele: "Gladiator" (Stärke) erhöht den einhändigen Waffenschaden um 10 Prozent. "Schnorrer" gibt eine 50/50-Chance, zusätzliche Munition in Behältern zu finden. Mit einem Wahrnehmungsperk wird es möglich sein, auch auf bestimmte Körperteile zu zielen. Allerdings werden die Karten einen SPECIAL-Punktpreis haben. Man kann nur so viele Karten ausrüsten, wie man Punkte in dem Attribut hat. Hat man zum Beispiel vier Stärke-Punkte, kann man nur vier Ein-Punkt-Karten in diesem Bereich verwenden. Die maximale SPECIAL-Zahl liegt bei 15.Im Gegensatz zu anderen Fallout-Spielen wird man die ausgewählten Fähigkeiten durch andere Karten austauschen können (Respec). Um kreative Spielweisen und das Experimentieren zu fördern, erhält man alle zwei Stufen bis Stufe 10 und danach alle fünf Stufen ein "Perk-Pack", das vier zufällige Karten enthält. Ab Stufe 50 bekommt man keine SPECIAL-Punkte mehr, aber weiterhin neue Karten, damit man den Spielstil weiter anpassen kann.Verteilt man Punkte in Charisma, wird es möglich sein, Perks mit anderen Spielern zu teilen - zum Beispiel den Waffenschaden von allen Mitstreitern zu erhöhen. Außerdem wird es die Charisma-Karte "Einsamer Wanderer" geben, die Solo-Spielern einen Vorteil verschafft.Die Entwickler sprachen auch kurz über die Mutationen, die während des gesamten Spiels auftreten können und sowohl einen positiven als auch einen negativen Effekt haben können. Gezeigt wurde eine Mutation, die dem Spieler-Charakter die Beine eines Beuteltieres verleiht (höher Springen), aber ein "kleines neurologisches Hindernis" mit sich bringt. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Fallout 76 erscheint am 14. November auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.Quellen: Bethesda (Panel-Aufzeichnung ab 54:08 Min.), Reddit PC Gamer ).Letztes aktuelles Video: Vault-Tec präsentiert Das bessere Ich Skills