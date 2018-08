Fallout 76: Vault-Tec-Clip: Die Kunst der Kooperation - 4Players.de

Nach der Vorstellung des S.P.E.C.I.A.L.-Systems bzw. der Fertigkeiten ( wir berichteten ) und der grundlegenden Spieler-gegen-Spieler-Mechanik ( wir berichteten ) im Zuge der QuakeCon 2018 haben die Bethesda Game Studios nun einen Vault-Tec-Clip veröffentlicht, der sich um die Mehrspieler-Elemente in Fallout 76 dreht.In dem Video "Mit anderen zusammenarbeiten: Die Kunst der Kooperation" geht es um andere (menschliche) Vault-Bewohner im Ödland, Freundschaft und Teamwork. Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 auf PC via Bethesda.net, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Vault-Tec präsentiert Mit anderen zusammenarbeiten Multiplayer