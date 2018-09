Fallout 76: Schwer krebskranker Zwölfjähriger durfte schon vor Release spielen - 4Players.de

Bethesda hat einem Jungen mit einer seltenen Krebserkrankung einen Wunsch erfüllt. Da die Wahrscheinlichkeit, dass der 12-jährige Wes den Release von Fallout 76 noch erleben wird, laut einer News von Eurogamer.net nicht all zu hoch ist, hat ihn Bethesdas Assistant-Director Matt Grandstaff zu Hause in Hampton Roads, Virginia, besucht. Im Gepäck befand sich eine aktuelle Version des Rollenspiels, die Wes einige Stunden lang spielen konnte.

Als Geschenk brachte er ihm zudem einen Prototyp des "Power Armor"-Helms für die "Power Armor Edition" mit, der von Bethesda Game Studios' Chef Todd Howard signiert war. Wes wurde bereits im Alter von fünf Jahren mit "Neuroblastoma" diagnostiziert, das sich schon sein halbes Leben lang im fortgeschrittenen Stadium befinde. Es entwickle sich laut der NHS aus "Neuroblast"-Nervenzellen, die von der embrionalen Entwicklung übrig bleiben und betreffe z.B. in Großbritannien rund 100 Kinder pro Jahr.Kurz nachdem sein Arzt der Familie mitteilte, dass es am besten sei, die Behandlung einzustellen, realisierte er, dass er vermutlich nicht mehr dazu kommen würde, Fallout 76 zu spielen. "Auch wenn er das Spiel nicht behalten darf, weil es dafür noch zu früh ist, haben ihn diese Stunden Spielzeit schon glücklicher gemacht als ihr denkt", berichteten die Eltern hinterher auf Facebook . Um Kosten wie die Suche nach anderen Ärzten in New York zu decken, haben sie eine GoFund Me-Kampagne gestartet.