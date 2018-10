Fallout 76: 19 Screenshots aus der B.E.T.A.; Bethesda erwartet "spektakuläre Probleme" - 4Players.de

Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC)

Die Fallout 76 B.E.T.A. (Break-It Early Test Application) beginnt heute auf Xbox One. Die Server sind von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr online.Über den Betazeitplan und die Verfügbarkeit der Server schreibt Bethesda: "Sobald die erste B.E.T.A.-Session zu Ende ist, nehmen wir die Server wieder offline, um vor dem nächsten Start alle nötigen Fehlerbehebungen und Verbesserungen durchzuführen. (...) Einer der wichtigsten Punkte der B.E.T.A. wird es sein, das Spiel einem Belastungstest zu unterziehen. Daher werden die Server nicht dauerhaft online sein, sondern in einem geplanten Zeitfenster, damit so viele Leute wie möglich gleichzeitig spielen. Warum? Weil das die beste Methode ist, unsere Systeme auf die Probe zu stellen und herauszufinden, wie sie reagieren. Daher ist das Spiel an den einzelnen Tagen zwischen zwei und acht Stunden online. Zusätzlich wird die B.E.T.A. zeitweise für ein- bis zwei Tage offline sein, damit wir die Daten des vorherigen Tests auswerten und an benötigten Anpassungen arbeiten können. Unser Hauptziel ist es, so viele Spieler wie möglich in diesen Zeiträumen zu versammeln. In der Zeit dazwischen beheben wir so viele Fehler, wie wir nur können. Wir werden euch immer so früh wie möglich Bescheid geben, damit ihr euch sich zu diesen Zeiten anmelden und das Spiel testen könnt."In einem offenen Brief haben die Entwickler ebenfalls davor gewarnt , dass man in der B.E.T.A. auf den ein oder anderen Bug treffen wird und manche Spieler bestimmt auch "spektakuläre Probleme" haben werden, die sie bei Bethesda selbst bisher noch nicht gesehen haben - und damit meinen sie keine Performance-Probleme, die es in manchen Regionen mit vielen Spielern bestimmt geben wird.Spieler auf PlayStation 4 und PC dürfen am 30. Oktober in den Betatest einsteigen. Weitere Details zur B.E.T.A. findet ihr hier . Last but not least sind 19 neue Screenshots aus Appalachia veröffentlicht worden.