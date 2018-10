64-Bit Prozessor und Betriebssystem

Windows 7/8/10

Intel Core i5-6600k 3,5 GHz oder AMD Ryzen 3 1300X 3,5 GHz oder gleichwertig

8 GB RAM

60 GB freier Festplattenspeicher

nVidia GTX 780 3 GB oder AMD Radeon R9 285 2 GB oder gleichwertig

64-Bit Prozessor und Betriebssystem

Windows 7/8.1/10

Intel Core i7-4790 3,6 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

nVidia GTX 970 4 GB oder AMD R9 290X 4 GB

8 GB RAM

60 GB freier Festplattenspeicher

Bethesda hat PC-Systemanforderungen von Fallout 76 und die nächsten Beta-Termine für die Xbox One bekannt gegeben. Die Testläufe auf der Microsoft-Konsole finden am Samstag (27. Oktober) von 23:00 bis 01:00 Uhr und am Sonntag (28. Oktober) von 17:00 bis 19:00 Uhr statt. Längere B.E.T.A.-Sitzungen sind ebenfalls geplant. Die B.E.T.A. für PlayStation 4 und PC beginnt am 30. Oktober 2018. Der Preload läuft bereits.PC-SystemanforderungenMinimum:Empfohlen: