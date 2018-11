Fallout 76: Skins, Emotes und Icons: Bethesda stellt den "Atomic Shop" vor - 4Players.de

Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC) Screenshot - Fallout 76 (PC)

Bethesda hat den "Atomic Shop" (Ingame-Shop) aus Fallout 76 näher vorgestellt. In dem Shop lassen sich Waffen- und Rüstungs-Skins, Emotes, Icons, Posen für den Fotomodus etc. kaufen. Als Währung gelten "Atome". Bethesda verspricht : "Der Atomic Shop bietet euch keine Spielvorteile, alle Gegenstände sind rein kosmetischer Natur. Unterm Strich also ordentlich was fürs Auge".Atome kann man gegen Echtgeld kaufen oder durch gelöste Herausforderungen im Spiel erhalten: "Herausforderungen haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, an denen sich die Menge der Atome misst, die ihr als Belohnung erhaltet. Jedes Konto kann einmal an einer Herausforderung teilnehmen - ihr könnt also nicht mit mehreren eurer Charaktere übermäßig Atome scheffeln. Es gibt aber Herausforderungen, deren Anforderungen - und entsprechend die Belohnung - mit Abschluss steigen. Und damit euch auch auch nie langweilig wird, halten wir täglich und wöchentlich immer frische Quests parat, sodass ihr genug Möglichkeiten habt, euch diese süßen Atome zu verdienen."In einem Interview vor einigen Wochen teilen die Entwickler mit, dass sie "sehr großzügig" bei der Verteilung von Atomen sein wollen. Atome und Käufe gelten für das gesamte Konto und sind nicht auf einen Charakter beschränkt. Wenn Fallout 76 am 14. November 2018 veröffentlicht wird, werden euer Charakter, sämtliche Herausforderungsfortschritte sowie eure Atome und Käufe aus der B.E.T.A. übernommen. Passend zur Veröffentlichung sind Livestreams mit bekannten Streamern und Rick und Morty geplant ( Details ).Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer