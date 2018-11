Fallout 76: Danksagung und erste Zukunftspläne mit einem fraktionsbasierten PvP-System - 4Players.de

#Fallout76 preload is available now for Xbox One, PlayStation 4, and PC. Check out our map to see when #ReclamationDay begins in YOUR region. https://t.co/bF3flVJXs0 pic.twitter.com/4EX4amUkoz — Fallout (@Fallout) 12. November 2018

Erfordert 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-Bit-Betriebssystem erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5-6600k 3,5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3,5 GHz oder gleichwertig

Grafikkarte: nVidia GTX 780 mit 3 GB / AMD Radeon R9 285 mit 2 GB oder gleichwertig

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 60 GB freier Speicherplatz

Erfordert 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7/8/10

Prozessor: Intel Core i7-4790 3,6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

Grafikkarte: nVidia GTX 970 mit 4 GB / AMD R9 290X mit 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 60 GB freier Speicherplatz

Die Entwickler von Fallout 76 haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie erneut klarstellen, dass sich das Multiplayer-Survival-Rollenspiel vollkommen von allen anderen Fallout-Titeln unterscheidet, die sie bisher produziert haben."In Fallout 76 haben wir Teile der früheren Fallout-Spiele mit dem Survival-Genre und riesigen Online-Spielen verwoben, um etwas wirklich einzigartiges [sic!] zu erschaffen. Ein Spiel, in dem ihr die Geschichte und den Kampf ums Überleben mit euren Freunden, mit Fremden und mit uns teilt", heißt es.Danach bedankten sich die Mitarbeiter der Bethesda Game Studios ausführlich bei allen Mitwirkenden inkl. ZeniMax Online, id Software und Arkane sowie den B.E.T.A.-Spielern. Abschließend verrieten sie kurz und knapp, an welchen Verbesserungen sie bereits arbeiten würden und welche Updates für die nahe Zukunft geplant sind. Auf dem Plan stehen zum Beispiel Verbesserungen am C.A.M.P., neue Quests und Events, neue Vault-Öffnungen, Neuverteilung von Charakter-Skills, ein fraktionsbasiertes PvP-System und noch viel mehr.Fallout 76 wird am 14. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (um 0:01 Uhr). Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Es folgen die Systemanforderungen der PC-Fassung.MinimalEmpfohlenLetztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Beta Xbox One X