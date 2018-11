Fallout 76: Ausblick auf die nächsten Updates und Verbesserungen; nächster Patch erscheint am 19. November - 4Players.de

Bethesda Softworks hat bekanntgegeben , welche Verbesserungen und Bugfixes noch in diesem Jahr für Fallout 76 geplant sind. Das nächste Update wird am 19. November 2018 (Montag) erscheinen. Es wird sich in erster Linie auf die Spielperformance und die Stabilität auf allen Plattformen konzentrieren, aber auch einige Bugfixes bei Quests, Benutzeroberfläche, C.A.M.P.s etc. vornehmen. Dieses Update wird im Vergleich zu den zukünftigen Patches ziemlich groß ausfallen. "Regelmäßige Updates werden immer in der Größe variieren, aber zukünftige Updates sollten im Vergleich dazu viel kleiner sein", heißt es.In den kommenden Wochen soll das Stash-Limit (Größe des Lagers; aktuell: 400) erhöht werden. Das aktuelle Limit wurde aus "technischen Gründen" angelegt, um die Anzahl der Gegenstände, "die das Spiel auf der Welt verfolgen" muss, zu begrenzen. Die Erhöhung soll allerdings nicht die Stabilität gefährden und wird daher Zeit, Testläufe und Ideen erfordern.Die PC-Version wird demnächst eine Push-to-Talk-Funktion, Unterstützung von Ultrawide-Monitoren (21:9) und einen Regler für die Größe des Sichtfelds erhalten. 21:9-Support und FOV-Slider dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.Im nächsten Jahr sollen dann neue Vaults öffnen und einfachere Verbesserungsmöglichkeiten für die C.A.M.P.s realisiert werden. Auch die Bildung von Teams soll erleichtert werden. Neben fraktionsbasiertem PvP sollen viele weitere (kostenlose) Add-ons auf Basis des Spieler-Feedbacks folgen.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Beta Xbox One X