Fallout 76: Verkaufspreis im freien Fall: 30 Euro und weniger - 4Players.de

Gimli276 schrieb am 26.11.2018 um 17:03 Uhr

Nicht mal für 2,99 würde ich da reinschauen. Audiologs waren in BioShock noch ok. Das ist schon über 10 Jahre her. Heute muss ich das nicht mehr haben. Orte die leer sind, keine NPC's? Das hat mit Fallout einfach nichts mehr zu tun. Fallout 3, New Vegas und 4 waren an sich schon kein Fallout mehr, damit konnte ich noch leben. Ich gehöre zu denen, die mit Wandersimulatoren auch Spaß haben können, solange genug Lore vorhanden ist. Aber 76 ist imo einfach nur Softwareschrott. Die verdienen keinen einzigen Cent für das "Ding".