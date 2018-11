Fallout 76: Bessere Kommunikation mit der Community versprochen; zwei Patches angekündigt - 4Players.de

Die Bethesda Game Studios haben bei Reddit versprochen, besser mit der Community von Fallout 76 kommunizieren zu wollen. Das Versprechen folgte auf einen standardisierten Reddit-Beitrag , der mit vielen "Downvotes" abgestraft wurde. Im gleichen Atemzug wurden zwei weitere Patches für das Online-Survival-Rollenspiel angekündigt.Am 4. Dezember 2018 wird ein Patch die Größe des Lagers von 400 auf 600 erhöhen und eine Vielzahl von Performance- und Stabilitätsverbesserungen, Balance-Anpassungen und Bugfixes vornehmen. Außerdem soll sichergestellt werden, dass Spieler bei Bosskills je nach Stufe und Schwierigkeitsgrad mindestens zwei oder drei Gegenstände erhalten. Spieler, die von einem "Kryolator" getroffen werden, werden nun unterkühlt oder eingefroren, je nachdem, wie oft sie getroffen wurden. Die Dauer der verursachten Geschwindigkeitsreduzierungen wurde von zwei Stunden (!) auf 30 Sekunden reduziert. Einige Probleme mit dem Respawn bei Überlastung und mit dem Feststecken in der Power Armor sollen behoben werden.Das nächste Update ist für den 11. Dezember 2018 geplant. Neben den typischen Verbesserungen und Bugfixes wird die PC-Version eine Push-to-Talk-Möglichkeit für den Voice Chat, Unterstützung für 21:9-Bildschirme und eine Sichtfeld-Option erhalten. Das Camp wird außerdem nicht mehr automatisch in eine Blaupause verwandelt und gespeichert, wenn jemand beim Login den Standort des Camps des Spielers blockiert. Fortan kann man sich entscheiden, ein neues Zuhause auf dem Server oder einen neuen Server als Zuhause zu suchen. Last but not least ist eine Bulldozer-Funktion für das Camp geplant, mit der man kleine Bäume, Felsen und andere Hindernisse entfernen kann, um das Camp zu platzieren. Zum Thema "Respec" heißt es: Nach Stufe 50 kann man zwischen einer neuen Perk-Karte oder dem Verschieben eines zuvor verteilten SPECIAL-Punktes wählen.Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide