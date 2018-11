Fallout 76: Rückerstattungen eingestellt? Anwaltskanzlei untersucht Verhalten von Bethesda - 4Players.de

Die Anwaltskanzlei Migliaccio & Rathod untersucht aktuell die Rückerstattungspolitik von den Bethesda Game Studios bei Fallout 76 zum Test ). Nach Angaben der in Washington DC ansässigen Kanzlei weigert sich der Publisher, Rückerstattungen an Verbraucher zu zahlen, die das Online-Survival-Rollenspiel gekauft und es aufgrund von Fehlern und technischen Problemen für "unspielbar" befunden haben. Vor vier Tagen behaupteten mehrere Benutzer auf Reddit , dass sie Rückerstattungen erhalten haben. Seither soll Bethesda laut GamesIndustry.biz die Erstattungen eingestellt haben.Bruno Ortega-Toledo (Anwaltsassistent bei Migliaccio & Rathod) sagte: "Es werden zwar kleinere Fehler und Störungen bei der Veröffentlichung der meisten neuen Spiele erwartet, aber Fallout 76 startete mit einem 56 GB Patch, der sich als Ausgangspunkt für die Probleme des Spiels erwiesen hat. Spieler, die versucht haben, eine Rückerstattung wegen der unzähligen Probleme des Spiels zu erhalten, konnten dies seit dem Herunterladen des Spiels nicht mehr tun, so dass sie mit einem unspielbaren Erlebnis zu kämpfen haben, bis Patches es irgendwann wieder in einen spielbaren Zustand bringen."Migliaccio & Rathod ist eine Kanzlei mit Erfahrung in Sammelklagen zu Verbraucherrechten, aber es wurden noch keine formalen Schritte gegen Bethesda eingeleitet. Die Entwickler von Fallout 76 haben den Bericht von GamesIndustry.biz bisher nicht kommentiert.Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide