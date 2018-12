Fallout 76: Patch 1.0.2.0 (4. Dezember): Alle Verbesserungen im Überblick - 4Players.de

Leistung: Die PC-Bildrate ist ab sofort nicht mehr begrenzt. Allerdings wird die Bewegungsgeschwindigkeit bei besonders hohen Bildraten nicht länger erhöht. Dies wurde ursprünglich im Patch vom 19. November behoben.

Die PC-Bildrate ist ab sofort nicht mehr begrenzt. Allerdings wird die Bewegungsgeschwindigkeit bei besonders hohen Bildraten nicht länger erhöht. Dies wurde ursprünglich im Patch vom 19. November behoben. Stabilität: Der Fallout 76-Spielclient und die Server haben zusätzliche Stabilitätsverbesserungen erhalten.

Lagerkiste: Die Lagerkistenkapazität wurde um 50 % auf 600 erhöht. Für alle, die sich noch mehr Kapazität wünschen: Sobald wir sicher sind, dass sie sich nicht negativ auf die Stabilität des Spiels auswirkt, werden wir die Lagerkistenkapazität noch weiter erhöhen.

Bosse: Ein Fehler wurde behoben, der sich auf die von instanzierten Bossen verliehene Beute auswirkte. Spieler sollten nun wie vorgesehen zwei bis vier Gegenstände je Boss erhalten, je nach Schwierigkeit und Stufe des Bosses.

Ein Fehler wurde behoben, der sich auf die von instanzierten Bossen verliehene Beute auswirkte. Spieler sollten nun wie vorgesehen zwei bis vier Gegenstände je Boss erhalten, je nach Schwierigkeit und Stufe des Bosses. Waffen: Der Schaden von automatischen Waffen wurde generell um etwa 20 % erhöht.

Waffeneffekte: Spieler, die Bekanntschaft mit dem Kryolator geschlossen haben, sind jetzt, abhängig davon, wie oft sie getroffen wurden, entweder „Gekühlt“, „Vereist“ oder „Eingefroren“. Die Dauer der Geschwindigkeitsverminderung durch diese Effekte wurde erheblich gekürzt.

Xbox: Eine Absturzursache wurde behoben, die auftrat, wenn ein Spieler sofort nach dem Verlassen von Vault 76 mehrere Teameinladungen an einen anderen Spieler schickten, der sich nicht in ihrer Freundesliste befand.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Powerrüstungs-Gestelle nicht zuließen, dass Spieler ihre Powerrüstung verließen. Atomraketensilos: Tafeln in Atomraketensilos zeigen nun nicht länger Teile der Startcodes zu früh an, nachdem die Codes für die Woche zurückgesetzt wurden.

Werkstätten: Auf der PS4 schweben Kabel nun nicht länger im Raum, wenn Spieler zwei oder mehr Gegenstände verbinden wollen.

Auf der PS4 schweben Kabel nun nicht länger im Raum, wenn Spieler zwei oder mehr Gegenstände verbinden wollen. Geschütztürme: Geschütztürme werden nicht länger unsichtbar, wenn der Spieler nicht in seinem C.A.M.P. anwesend ist und seine Geschütztürme zerstört werden.

Skill-Karten: Beim Erhöhen des Rangs einer Skill-Karte erscheint nicht länger ein Duplikat der Karte.

Teams: Die Anzeigezeit für Social-Nachrichten wurde verringert, wenn sich viele Nachrichten in der Warteschlange befinden. Dies sollte das Problem beheben, dass Spieler die Nachricht, dass sie einem Team erfolgreich beigetreten waren, nicht sahen.

Mutationen: Die Mutationen „Aufgeladen“ und „Instabiles Isotop“ gewähren nun nicht länger zusätzliche Gesundheit.

Atomic Shop: Auf PC wird die Zeigerposition bei Verwendung von Chromium und 16:10-Auflösungen nun im Atomic Shop nicht länger fehlerhaft in ihrem Verhältnis zu den eigentlichen Klicks angezeigt.

Auf PC wird die Zeigerposition bei Verwendung von Chromium und 16:10-Auflösungen nun im Atomic Shop nicht länger fehlerhaft in ihrem Verhältnis zu den eigentlichen Klicks angezeigt. Gegner: Rote Fadenkreuze und gegnerische Gesundheitsanzeigen werden nicht länger angezeigt, wenn der Gegner nicht zu sehen ist.

Respawn: Stark überladen zu sterben entfernt beim Respawnen nicht länger sämtliche Kartenmarkierungen. Stattdessen kann der Spieler an der nächsten Kartenmarkierung respawnen.

Stark überladen zu sterben entfernt beim Respawnen nicht länger sämtliche Kartenmarkierungen. Stattdessen kann der Spieler an der nächsten Kartenmarkierung respawnen. Quest-Tracker: Beim Verbinden mit der Spielwelt werden nicht länger Nachrichten zu Zielen von inaktiven Quests angezeigt.



Am 4. Dezember 2018 soll der Patch 1.0.2.0 für Fallout 76 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Geplant sind die Erhöhung der maximalen Lagerkistenkapazität, Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen, Balance-Änderungen und diverse Fehlerbehebungen. Es folgen die Patch-Notizen Am 11. Dezember 2018 wird der nächste Patch erscheinen, der Verbesserungen am C.A.M.P., die Möglichkeit zur Umverteilung von S.P.E.C.I.A.L.-Punkten sowie zusätzliche Einstellungen für den PC enthält ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide