Fallout 76: Patch 1.0.3.10 für PC zum Download: Besseres Bauen, SPECIAL-Umverteilung und 21:9-Unterstützung - 4Players.de

"Optimiertes Bauen: Wir haben ein neues C.A.M.P.-Feature eingeführt, mit dem ihr viel einfacher Gegenstände herstellen und platzieren könnt.

Optimierte C.A.M.P.-Platzierung: Ihr werdet jetzt benachrichtigt, wenn ihr euch in eine Welt einloggt, in der euer C.A.M.P.-Standort bereits von einem anderen Spieler belegt ist. Bleibt ihr in dieser Welt, könnt ihr euer C.A.M.P. kostenlos woanders aufschlagen. Ihr könnt euer C.A.M.P. aber auch in einer Welt aufschlagen, in der euer aktueller C.A.M.P.-Standort nicht belegt ist. Es wird dann automatisch dort für euch platziert.

S.P.E.C.I.A.L.-Umverteilung: Sobald ihr Stufe 51 erreicht habt, könnt ihr entweder eine neue Skill-Karte freischalten oder einen S.P.E.C.I.A.L.-Punkt umverteilen, wann immer ihr eine neue Stufe erreicht.

Push-to-Talk: Wir haben einen Hotkey für den Voice-Chat auf PC eingerichtet, sodass ihr mit einem Tastendruck reden oder euch stummschalten könnt.

Neue PC-Einstellungen: Wir haben einen Sichtfeld- und einen Tiefenschärfen-Regler implementiert, damit ihr eure Ingame-Ansicht weiter anpassen könnt.

Unterstützung für 21:9-Auflösung: Ihr könnt die wunderschönen Aussichten Appalachias jetzt mit noch mehr Breitwandfaktor bewundern, denn Fallout 76 unterstützt jetzt Bildschirme mit Seitenverhältnis 21:9."

Für die PC-Version von Fallout 76 ist der Patch 1.0.3.10 (3 GB) veröffentlicht worden. Die Wartungsarbeiten an den Servern sind bereits abgeschlossen. Der Patch für Konsolen soll am 13. Dezember (5 GB) zur Verfügung stehen.Folgende Veränderungen und Verbesserungen bringt der Patch mit sich:Das vollständige Change-Log (in englischer Sprache) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide