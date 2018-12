Fallout 76: Bethesda bereitet gerüchteweise käufliche "Lunchboxes" mit diversen Buffs vor - 4Players.de

Das Magazin Pcgamesn.com ist auf ein Detail zu möglichen Mikrotransaktionen gestoßen, das für Bethesda zu einem weiteren Fettnäpfchen im Rollenspiel Fallout 76 werden könnte. Nachdem einige Reddit-Nutzer bereits beim Data-Mining auf den Begriff "Lunchbox" gestoßen seien, haben sie ihn mittlerweile offenbar auch in der Verknüpfung mit einem "ATX-Tag" entdeckt, welcher "Bethesda Atom Shop"-Profile kennzeichne.



In einem von der Community auf Reddit zusammengefassten Changelog sei der Begriff mehrmals aufgetaucht. Darin werde zwar nicht erklärt, wofür die virtuellen "Stullen" dienen, die gegen die Premium-Währung "Atoms" erhältlich sein könnten. Es seien allerdings vier Strings damit verknüpft, die auf Boost-Effekte für den Spieler (und vermutlich andere Spieler auf dem Server) hindeuteten: Die Geschwindigkeit verdienter Erfahrungspunkte, die maximale Inventar-Kapazität, "Rad Resist" und sogar Schadenswirkung:



"The lunchboxes seem to be visible to everyone on a server. A string that reads “BuffRaidusGlobal” would appear to suggest that every player in a world gets the same bonuses as the person who opens the box. That would suggest you won’t really be able to use the buffs on offer at the expense of someone else, but plenty of players are suggesting that these practices translate to something of a pay-to-win mentality from Bethesda."



Pcgamesn.com sorgt sich in dem Zusammenhang darum, dass die Lunchboxes in direktem Widerspruch zur angekündigten Planung der bislang nur kosmetischen Mikrotransaktionen stehen würden. Das Magazin spekuliert, dass die Neuerung im Rahmen eines Weihnachts-Events veröffentlicht werden könnten. Bethesda hat sich bislang nicht zum Thema geäußert.

Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide