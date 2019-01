Fallout 76: Nächster Patch erscheint Mitte Januar 2019 - 4Players.de

Mitte Januar 2019 wird ein weiterer Patch für Fallout 76 erscheinen, der "eine Menge" Fehler beheben soll. Die Entwickler wollen u. a. die Nachlade-Animation des Unterhebelgewehrs sowie einige Skill-Karten überarbeiten. Außerdem soll in Whitespring aufgeräumt werden, indem das Vermehrungsprogramm der Roboter etwas zurechtgestutzt wird."Wir arbeiten kontinuierlich an der langen Liste an Updates für das Spiel, wie zum Beispiel neuen Quests und wöchentlichen Events, neuen Vaults, einem neuen PvP-Modus, Verkäufe durch Spieler und vielem mehr", heißt es von Bethesda . Mit der Bezeichnung "Verkäufe durch Spieler" könnten Spieler-Shops gemeint sein. In diesen Ingame-Shops könnten Spieler ihre hergestellten Gegenstände an andere Spieler verkaufen.Vor Weihnachten wurde der erwähnte PvP-Modus mit folgendem Satz kryptisch beschrieben : "Wir arbeiten außerdem hart ein einem neuen Modus, in dem ihr zusammenarbeiten könnt (oder nicht), ohne euch mit den PvP-Einschränkungen herumschlagen zu müssen. Hier im Büro haben wir schon viel Spaß dabei, den Modus zu spielen, und hoffen, diesen in den ersten drei Monaten des Jahres für euch zugänglich zu machen."Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide