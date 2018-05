Pokémon Quest: Würfelförmiges Action-Rollenspiel auf Kubo-Eiland für Switch, iOS und Android - 4Players.de

"Kämpfe durch Berühren: Pokémon Quest bietet eine einfache Berührungssteuerung, die jeder meistern kann.

Mit Pokémon anfreunden: Die während der Erkundungen aufgesammelten Items können dazu genutzt werden, sich mit einer Vielzahl an Pokémon anzufreunden.

Zusammenstellen eines eigenen Pokémon-Teams: Spieler können ein Team aus drei Pokémon erstellen, um sich durch unterschiedliche Gebiete zu kämpfen.

Einzigartige Pokémon: Spieler können ihre Pokémon-Freunde mit P-Steinen nach Belieben individualisieren und das Beste aus ihnen herausholen.

Basis dekorieren: Spieler können ihre Basis mit niedlichen und spaßigen Sammlerstücken dekorieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch hilfreiche Effekte haben."

Zusammen mit Pokémon Let's Go, Pikachu! und Pokémon Let's Go, Evoli! ist heute Pokémon Quest angekündigt worden. Der Serienableger kann ab heute "kostenlos" über den Nintendo eShop für Switch heruntergeladen werden. Ende Juni 2018 wird es auch für mobile Geräte über den App Store und Google Play verfügbar sein.Pokémon Quest von Game Freak ist ein dynamisches Action-Rollenspiel und führt die Spieler nach Kubo-Eiland, wo alles würfelförmig ist, auch die Pokémon. Auf der Suche nach Schätzen kann man alle Ecken der Insel erkunden, gegen wilde Pokémon kämpfen, unerforschte Gebiete entdecken und Gerichte kochen, um neue Pokémon für das Team anzulocken.Features (laut Hersteller):"In diesem neuen Pokémon-Spiel, das von Game Freak entwickelt wurde, können Spieler Kubo-Eiland mit einem Team aus knuffigen, würfelförmigen Pokémon namens Pokéxel erkunden", so Shigeru Ohmori, Projektleiter bei Game Freak. "Spieler können ihre Pokémon individualisieren und eine tiefe Freundschaft zu ihnen aufbauen, während sie sich ihren Weg durch das Abenteuer bahnen. Die einfache Berührungssteuerung macht Pokémon Quest zu einem Spiel, das Pokémon-Fans jeden Alters spielen können."