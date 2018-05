Yomawari: The Long Night Collection: Survival-Horror-Sammlung erscheint im Oktober für Switch - 4Players.de

Features (laut Hersteller):



Die ultimative Horror-Erfahrung aus der Kindheit – In dieser 2-in-1-Spielesammlung kehren die Kindheitsängste zurück – exklusiv für Nintendo Switch!

Zwei gespenstische Städte zum Erkunden – Der Spieler kann schmale Wege erforschen, unbekannte Hügel erkunden und verlassene Häuser und Gebäude betreten, um nach den verschollenen Liebsten zu suchen.

Renn um dein Leben, Kind – Eine Vielzahl von bösen Geistern und geheimnisvollen Ghouls lauern in der Dunkelheit. Der Spieler kann diese meiden, indem er sich vorbeischleicht, wegrennt, versteckt oder ablenkt.

NIS America und die flashpoint AG werden Yomawari: The Long Night Collection am 26. Oktober 2018 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichen. Die Sammlung wird die beiden Survival-Horror-Spiele Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows beinhalten, die mit der Angst vor der Dunkelheit spielen und die Schrecken aufzeigen, die in den Ecken des Unterbewusstseins lauern.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer