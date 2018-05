Arca's Path VR: Traumähnlicher VR-Rätselpfad wird auf der E3 vorgestellt - 4Players.de

Rebellion dürfte den meisten primär durch martialische Shooter wie Sniper Elite bekannt sein - doch die Briten können auch anders: So haben sie z.B. Arca's Path VR unter ihre Fittiche genommen, das vom VR-Veteran Dream Reality Interactive ( PlayStation VR Worlds ) entwickelt wird. Das Puzzle-Spiel führt über einen traumartigen Pfad und soll "bald" bzw. noch in diesem Jahr für PSVR, Oculus Rift, HTC Vive, Oculus GO und Samsung Gear VR erscheinen.In einer (alp-) traumhaft surrealen Welt schreitet der Spieler über einen Pfad - mit dem Ziel wieder nach Hause zu finden. Nähere Infos gibt es auf der E3. Bereits jetzt wird verraten, dass der Spieler zum Lösen der Puzzles keinerlei Controller benötigen wird und das Erlebnis daher ungemein einsteigerfreundlich ausfallen soll.