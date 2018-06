Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft bestätigt Entwicklung; Gerüchte: Griechenland-Szenario; mehr Rollenspiel - 4Players.de

Aktualisierung vom 01. Juni 2018, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 31. Mai 2018, 21:10 Uhr:

Ubisoft hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass sich Assassin's Creed Odyssey in Entwicklung befindet und bei der E3 2018 vorgestellt wird.Im französischen Magazin JeuxVideoLive sind neue Gerüchte über das nächste Assassin's-Creed-Spiel aufgetaucht - genauer gesagt fachte ein Schlüsselanhänger als Merchandise-Objekt die Spekulationen an. Das nächste Spiel wird höchstwahrscheinlich den Titel "Assassin's Creed Odyssey" tragen und damit als direkter Nachfolger von Assassin's Creed Origins fungieren. Auch Kotaku bestätigte mittlerweile den Bericht. Gerüchte über das Spiel geisterten schon seit Januar durch das Internet, u. a. war von Seeschlachten, "Social Stealth" (Verstecken in Menschenmassen) und der Rückkehr des Brotherhood-Systems die Rede.Kotaku schreibt, dass ihre eigenen Quellen mehrfach bestätigt hätten, dass Assassin's Creed Odyssey in Griechenland spielen wird. Es soll sich noch mehr als Origins von der klassischen Assassin's-Creed-Reihe unterscheiden. In Assassin's Creed Origins kamen bereits mehr Rollenspiel-Elemente à la Witcher 3: Wild Hunt zum Einsatz. In Odyssey soll dieser Ansatz weiter ausgebaut werden. So wird es ein Dialogsystem mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten geben - zum ersten Mal in der Serie überhaupt. Man wird einen männlichen oder weiblichen Charakter spielen können. Bayek oder Aya aus ACO werden nicht dabei sein. Es wird weiter spekuliert, dass nach Origins (Ägypten) und Odyssey (Griechenland) ein weiteres Spiel in Rom folgen könnte.Zwei Quellen berichten, dass Assassin's Creed Odyssey im laufenden Geschäftsjahr erscheinen wird. Das Geschäftsjahr endet bei Ubisoft im März 2019. Der Publisher hat die Berichte nicht kommentiert.