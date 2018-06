Assassin's Creed Odyssey: 17 Screenshots vorab aufgetaucht: Griechenland, Seefahrt und Dialogentscheidungen - 4Players.de

Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC) Screenshot - Assassin's Creed Odyssey (PC)

In den Weiten des Internets (via Gematsu ) sind 17 Screenshots aus Assassin's Creed Odyssey aufgetaucht. Das Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen wird in Griechenland spielen - und wie man auf den Bildern sieht, werden große und kleine Schiffe eine wichtige Rolle spielen. Zumal die Spielwelt ohnehin aus vielen Inseln zu bestehen scheint.In der ebenfalls kürzlich " geleakten " Spielbeschreibung im PlayStation Store stand: "Übernehmen sie die Kontrolle über ihr Schicksal und schreiben sie ihre eigene epische Odyssee, während sie zu einem legendären spartanischen Helden werden. Erleben sie unglaubliche Abenteuer in einer Welt, in der es auf jede Entscheidung ankommt. Von der eigenen Familie verstoßen, müssen sie sich auf ein Abenteuer vom ausgegrenzten Söldner zum legendären spartanischen Helden begeben, um die Wahrheit über die Vergangenheit aufzudecken."Kurz vor der E3 war aus der Gerüchteküche zu vernehmen , dass sich Assassin's Creed Odyssey noch mehr als Origins von der klassischen Assassin's-Creed-Reihe unterscheiden wird. In Assassin's Creed Origins kamen bereits mehr Rollenspiel-Elemente à la Witcher 3: Wild Hunt zum Einsatz. In Odyssey soll dieser Ansatz weiter ausgebaut werden. So wird es ein Dialogsystem mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten geben - zum ersten Mal in der Serie überhaupt. Man wird einen männlichen oder weiblichen Charakter spielen können. Bayek oder Aya aus ACO werden nicht dabei sein.