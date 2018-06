Assassin's Creed Odyssey: Mehr Rollenspiel, zwei Charaktere, Entscheidungen und Schiffe; Termin & Spielszenen - 4Players.de

Ares101 schrieb am 12.06.2018 um 00:57 Uhr

Ich dachte die Reihe sei historisch halbwegs korrekt, zumindest was die nachgebaute Welt angeht. Was sollen da diese ganzen riesen Statuen, die Berge stützen etc? Was ist dass denn für quatsch?

Und "Alexios" als Name? Der ist frühestens für das 5. Jahrhundert n. Chr. 1x belegt und sonst hauptsächlich aus dem 11. und 12. Jahrhundert, also Hochmittelalter. Kein Spartaner hat jemals Alexios gehießen. Warum auch, es gab ja Alexandros.