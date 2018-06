Assassin's Creed Odyssey: Animus und Abstergo: Optionale Abstecher in die Gegenwart - 4Players.de

In Assassin's Creed Origins spielte die Geschichte in der Gegenwart rund um Abstergo und den Animus kaum eine Rolle, was nicht bei allen Spielern der Reihe mit Wohlwollen aufgenommen wurde. Bei Assassin's Creed Odyssey wird es wieder eine Geschichte in der Gegenwart geben, allerdings soll dieser Abschnitt optional sein.Melissa McCoubrey (Narrative Lead) sagte gegenüber Twinfinite : "Wir wussten, wie wichtig die moderne Handlung für viele unserer Fans war, und wir dachten, es wäre eine Schande, das völlig zu ignorieren. Aber wir wissen auch, dass es einen Konflikt zwischen diesen Fans und den Fans gibt, die für immer in der Vergangenheit bleiben wollen. In Assassin's Creed Odyssey haben wir es so gestaltet, dass die Spieler (...) die Gegenwart in dem Maße erkunden können, wie sie es wünschen. Aber wenn sie ein Fan davon sind, in der Vergangenheit zu bleiben, können sie das auch tun - also gibt es Optionen für beide. Wir setzen die Geschichte von Layla Hassan aus Origins fort und sie setzt ihre Suche nach Zivilisationswissen und Artefakten fort. Wir freuen uns darauf, das fortzusetzen."Assassin's Creed Odyssey wird am 5. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( zur Vorschau von der E3 2018). Entwickelt wird das Spiel federführend von Ubisoft Quebec.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Video-Vorschau